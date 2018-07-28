Сестра депутата Госдумы и эстрадного певца Иосифа Кобзона Гелена Кандель опровергла информацию о том, что артист находится в коме. Об этом она заявила в беседе с телеканалом RT.

По ее словам, Кобзон сидит и пьет кофе с супругой и медсестрой. "Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", - поведала Кандель.

Также сестра Кобзона подчеркнула, что артист находится на плановом лечении. "Ему положено это лечение из-за его болезни… Он имеет право на свое личное пространство. Можно писать о его творчестве, но лезть в его здоровье — это просто неприлично. Это не сопереживание. Это убийство. А если бы он пользовался интернетом?" - злится Кандель.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появились слухи, что Йосиф Кобзон впал в кому.