Под Харьковом перевернулся автобус с двумя десятками пасажиров
Неподалеку города Чугуев Харьковской области съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает областная полиция.
В пассажирском автобусе находилось 22 пассажира и водитель. Авария произошла 27 июля в 12:40.
"Автобус двигался по дороге Чугуев-Меловое в сторону Харькова. В транспортном средстве лопнула рулевая тяга, вследствие чего он перевернулся и вылетел в кювет", - рассказали в полиции.
Фото: facebook.com/police.kharkov
В результате аварии й никто из граждан не пострадал.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.
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