В Робстауне, штат Техас, неизвестный расстрелял троих человек в доме престарелых. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

Правоохранители были направлены в дом престарелых в связи с сообщениями о произошедшей там стрельбе в 19:00 по местному времени.

"Мы подтверждаем наличие трех жертв: двух мужчин и женщины. Все они были мертвы на момент прибытия полиции, угроза была устранена", - проинформировал он.

Также сообщается, что в доме обнаружили еще два тела. Погибшие пока не опознаны, продолжается расследование.

Ранее "Страна" информировала, что стрелком в Торонто, в результате чего погибли 15 человек, оказался психически неуравновешенный выходец с Востока.