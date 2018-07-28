Верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата начали крестный ход за единую поместную церковь в рамках празднования годовщины Крещения Руси.

Так, шествие началось от Владимирского собора, колонну сопровождают правоохранители. В центре Киева усилены меры безопасности, пешеходов проверяют через рамки металлоискателей. Верующие идут в направлении Владимирской горки.

Напомним, что время крестного хода в центре Киева перекрыто движение. Так, с 12:00 до 13:30 ограничено движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).

Между тем, местные жители жалуются, что не могут пройти по городу из-за решеток, наставленных по всему центру.

Во главе колонны шествуют священнослужители с хоругвями и иконами. В первой части колонны идет духовенство, вторая часть колонны – заранее сформирована из верующих на улице Владимирской со стороны парка имени Тараса Шевченко. В процессе шествия две колонны соединятся в одну.

Прихожане, желающие идти в первой колонне вместе с духовенством, должны были пройти через рамки металлоискателей на бульвару Шевченко. По всему маршруту крестного хода установлены металлические ограждения.

В шествии принимают участие глава УПЦ (КП) Филарет, президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр оборони Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.

Ранее "Страна" информировала, что в Киеве 27 июля прошел Крестный ход Украинской православной церкви ко Дню крещения Руси.

Напомним, в субботу, 28 июля, Украина отмечает 1030 лет со Дня крещения Киевской Руси. Это день памяти великого князя Владимира, который и был инициатором обращения Руси в христианство. И сегодня же – второй день, как в Киеве проводятся торжества, посвященные этому событию. "Страна" следит за событиями этого дня.