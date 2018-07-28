Во Львовской области в результате наезда квадроцикла на группу людей пострадали шесть человек, из них пятеро госпитализированы. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Инцидент произошел в пятницу в поселке Верхнее Синевидное Сколевского района.

27-летний житель Львова, находившийся за рулем квадроцикла, по неустановленным причинам свернул с проезжей части и наехал на группу людей, сидевших за столом.

Пятеро из шести пострадавших, среди которых – четверо несовершеннолетних, были доставлены в Сколевскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове ищут автоледи, которая наехала на патрульного и провезла его полкилометра на капоте.