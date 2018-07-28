В Киеве забрызгали газом и ограбили "тезку" директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Грабеж произошел в ночь на субботу, 28 июля.

Как мы узнали из информированных источников в Нацполиции, около часу ночи на спецлинию "102" позвонил мужчина, представившийся Артемом Сытником и заявил что на него только что напали уличные грабители.

С его слов нападение случилось на Большой Васильковской улице, когда он проходил возле ресторана "Одесса". Там на него налетело двое неизвестных мужчин, забрызгали лицо баллончиками со слезоточивым газом, вырвали из рук портфель в котором были ноутбук, телефон, деньги, документы и скрылись на автомобиле марки Renault с регистрацией Черкасской области. Номер автор – СА7530ВТ.

В полиции устанавливают владельцев этой машины. Завели дело по ч.2 ст.186 УК Украин ("Грабеж, совершенный группой лиц").

Во время разговора с дежурным полиции по городу изначально потерпевший представился Артемом Сытником и в полиции решили, что жертвой грабителей стал директор НАБУ. Однако позже уточнили отчество потерпевшего, которое не совпало с отчеством главного антикоррупционера, да и возраст был не тот.

Директора НАБУ зовут Сытник Артем Сергеевич, а потерпевший с Печерска по отчеству Вадимович, ему всего 22 года.

Напомним, ранее появилось видео, как два украинца с молотками ограбили пункт обмена валют в Польше.

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