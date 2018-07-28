В селе Новая Чертория Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное обрушение 5-этажного здания общежития. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел около 6:00 утра.

"В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м. Всего дом на три подъезда, на 225 жилых комнат", – сказано в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

На месте происшествия работает оперативная группа управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Причины обрушения устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, что в Праге на троих украинцев-заробитчан, которые работали нелегально, обрушилось здание.