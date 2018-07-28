Под Житомиром обрушилась стена общежития, разрушены сразу 25 комнат
В селе Новая Чертория Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное обрушение 5-этажного здания общежития. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Инцидент произошел около 6:00 утра.
"В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м. Всего дом на три подъезда, на 225 жилых комнат", – сказано в сообщении.
Фото: dsns.gov.ua
Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
На месте происшествия работает оперативная группа управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
Причины обрушения устанавливаются.
Ранее "Страна" сообщала, что в Праге на троих украинцев-заробитчан, которые работали нелегально, обрушилось здание.
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