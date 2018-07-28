В ночь на субботу, 28 июля, российский певец и депутат Госдумы 80-летний Иосиф Кобзон впал в кому. Состояние артиста резко ухудшилось, передает telegram-канал 112. Позже информацию подтвердил канал Рен-ТВ.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что Кобзона срочно положили в больницу из-за проблем с сердцем. Позже представительница Кобзона опровергла информацию о том, что певца якобы перевели в реанимационное отделение.

Ранее "Страна" сообщала, что против Кобзона в Украине ввели новые санкции и лишили его всех наград.