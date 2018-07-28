Второй президент Армении Роберт Кочарян, которого обвиняют в разгоне акций протестов 1 марта 2008 года и свержении конституционного строя, арестован на два месяца.

Таким образом суд первой инстанции Еревана удовлетворив ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте Кочаряна, пишут "Новости Армении".

26 июля Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в отношении Кочаряна в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта доказательств, бывшему президенту Армении предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй.В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Роберта Кочаряна", - сообщила служба.

Адвокаты, представляющие интересы Кочаряна, намерены опротестовать решение об аресте своего подзащитного.

Как заявил после объявления решения суда один из адвокатов, Рубен Саакян, экс-президент Армении "спокойно отреагировал на данное решение".

"Роберт Кочарян очень спокойно отреагировал на решение о своем аресте. Он не делал каких-либо заявлений", - сообщил адвокат.

Напомним, 1 и 2 марта 2008 года сторонники первого президента Левона Тер-Петросяна вышли на улицы, протестуя против итогов президентских выборов, где победил Серж Саргсян, и требуя пересчета голосов. Однако участники протестов были силой разогнаны.

Кочарян ввел чрезвычайное положение в стране. Войска применяли огнестрельное оружие против сотен тысяч протестующих, разбивших в центре Еревана палатки. В ходе столкновений погибли десять человек, более 250 получили ранения.