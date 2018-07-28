В Оболонском районе Киева на улице Вышгородской обнаружили тело девушки. По данным полиции, 16-летняя жительницы Закарпатской области пропала накануне, а на ее теле видны следы насильственной смерти.

Как сообщило столичное управление Нацполиции, недавно к ним поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сестра ушла из дома и не вернулась. Начались поиски девушки.

"Около 3 часов ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти. Это – 16-летняя жительница Закарпатской области", – говорится в сообщении.

Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины). Полиция ищет причастных к преступлению лиц.

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