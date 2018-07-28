Из-за непогоды в Украине обесточен 141 населенный пункт. Такие данные приводит по состоянию на утро 28 июля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате осложнения погодных условий, града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 141 населенный пункт в 4 областях.

В частности:

в Полтавской - 82;

в Черкасской - 27;

в Запорожской - 24;

в Черниговской - 8.

К восстановлению электроснабжения, по данным ГСЧС, привлечены бригады облэнерго.

Между тем, по данным синоптиков, грозы и дожди сегодня снова пройдут по всей Украине.

Ранее "Страна" информировала, что на Закарпатье из-за непогоды ель рухнула на церковь.

Еще мы рассказывали, как в Одессе 27 июля ливень затопил улицы и повалил деревья.