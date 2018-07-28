С утра в субботу, 28 июля, в Киево-Печерской Лавре началась праздничная Литургия в честь Дня Крещения Руси. Ее возглавил Блаженнейший митрополит Онуфрий, передают "Вести".

Митрополиту сослужат архииереи Украинской Православной Церкви и представители 12 Поместных православных церквей мира.

Отмечается, что на площади в лавре собралось около 5 тысяч человек - отметим, что это больше, чем на мероприятии на Владимирской горке с участием президента. Прихожане выстроились с батюшками, во главе с владыкой Павлом, оставив проход для митрополита Онуфрия.

Фото: vesti-ukr.com

Ранее "Страна" информировала, что в Киеве 27 июля прошел Крестный ход Украинской православной церкви ко Дню крещения Руси.

Напомним, в субботу, 28 июля, Украина отмечает 1030 лет со Дня крещения Киевской Руси. Это день памяти великого князя Владимира, который и был инициатором обращения Руси в христианство. И сегодня же – второй день, как в Киеве проводятся торжества, посвященные этому событию. "Страна" следит за событиями этого дня.