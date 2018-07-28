Сегодня, 28 июля, синоптики снова прогнозируют дождливую погоду по всей Украине.

Днем температура дойдет до +32 градусов, сообщает сайт Гидромецентра.

В центральных областях ожидаются осадки в виде дождя. Температура днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью — от +16 до +18.

На севере также ожидается дождь и грозы. Температура днем от +26 до +28 градусов, ночью — от +16 до +18. Ветер восточного направления 5-10 м/с.

В восточных городах будет солнечно. Температура днем от +30 до +32, ночью — от +17 до +19.

В южных областях температура днем до +30 градусов, ночью от +20 до +22.

В западных областях - дожди и грозы. Днем температура воздуха здесь будет колебаться от +27 до +29, и от +16 до +18 ночью.

В субботу, 28 июля в Киеве также ожидаются осадки и гроза, температура воздуха составит до +28 градусов днем, и до +19 градусов ночью. Ветер восточный 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко показала карту циклона, который не даст измениться погоде в Украине, от чего практически на всей территории страны будет жарко и мокро.