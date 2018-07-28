В субботу, 28 июля, Украина отмечает 1030 лет со Дня крещения Киевской Руси. Это день памяти великого князя Владимира, который и был инициатором обращения Руси в христианство. И сегодня же – второй день, как в Киеве проводятся торжества, посвященные этому событию. К слову, как прошел первый день - можете прочитать здесь.

По данным полиции, в субботних мероприятиях заявлены по 100 тысяч человек."Страна" отслеживает все события, происходящие сегодня в столице Украины.

Отметим, что около 11:30 ожидается шествие "Молитва за Украину". В 13:00 - молебен на Владимирской горке у памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Крестный ход стартовал во главе с Порошенко и Филаретом

Около 13:00 верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата начали крестный ход за единую поместную церковь.

Так, шествие началось от Владимирского собора, колонну сопровождают правоохранители. В центре Киева усилены меры безопасности, пешеходов проверяют через рамки металлоискателей. Верующие идут в направлении Владимирской горки.

Между тем, местные жители жалуются, что не могут пройти по городу из-за решеток, наставленных по всему центру.

Во главе колонны шествуют священнослужители с хоругвями и иконами. В первой части колонны идет духовенство, вторая часть колонны – заранее сформирована из верующих на улице Владимирской со стороны парка имени Тараса Шевченко. В процессе шествия две колонны соединятся в одну.

Прихожане, желающие идти в первой колонне вместе с духовенством, должны были пройти через рамки металлоискателей на бульвару Шевченко. По всему маршруту крестного хода установлены металлические ограждения.

В шествии принимают участие глава УПЦ (КП) Филарет, президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, министр оборони Степан Полторак, вице-премьер Павел Розенко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, министр культуры Украины Евгений Нищук и другие члены правительства.

Литургия в Лавре

В это же время в Киево-Печерской Лавре прошла праздничная Литургия в честь Дня Крещения Руси. Ее возглавил Блаженнейший митрополит Онуфрий. Митрополиту сослужат архииереи Украинской Православной Церкви и представители 12 Поместных православных церквей мира.

На площади в лавре собралось около 5 тысяч человек. Прихожане выстроились с батюшками, во главе с владыкой Павлом, оставив проход для митрополита Онуфрия.

Фото: Илья Миргородченко/"Вести"

Литургия на Владимирской горке

Рано утром во Владимирском соборе Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужил праздничную литургию. На торжествах после исполнения государственного Гимна, выступил президент Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко в своей речи заявил, что получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности.

"Томос об автокефалии завершит утверждения независимости и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан ... Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения со вселенским православием", – подчеркнул глава государства .

"Автокефалия – это вопрос нашей независимости. Это – вопрос нашей национальной безопасности. Это – вопрос всей мировой геополитики. Армия – защищает нашу землю. Язык – защищает наше сердце. Вера – защищает нашу душу", – уверен президент.