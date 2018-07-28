В здании Апелляционного суда Киева вчера, 27 июля, произошла стычка между участниками праворадикальной организации С14 и адвокатом Валентином Рыбиным, который представляет интересы ряда обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины. Видео инцидента опубликовано на странице С14 в Facebook.

На кадрах видно, как между представителями С14 и Рыбиным возник словесный конфликт, после которого один из праворадикалов начал кричать "оккупант" и пытался "взять на Одессу" адвоката.

Кроме этого, участники С14 выкрикивали "Чемодан, вокзал, Россия" и кинули в Рыбина монеты.

"Активисты С14 передали собранные средства на деятельность российского агента Валентина Рыбина", - пояснили в организации.

По мнению праворадикалов, Рыбин помогает избежать правосудия "международным военным преступникам, террористам, российским интервентам и спецназовцам РФ".

Рыбин, в свою очередь, ответил лидеру С14 Евгений Карасю, что он скоро будет сидеть в тюрьме, как и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, которого в Украине обвиняют в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Именно Рыбин является адвокатом Лусварги.

Позже на странице Рыбина в социальной сети появился комментарий, где адвокат рассказал о других провокациях со стороны радикалов из С14.

Так, например, в суде радикалы бросали адвокату под ногу деньги, упрашивая взять под защиту их подельника.

"Благо, на месте инцидента оказались сотрудники полиции, которым пришлось сдерживать просящих", - пишет Рыбин.

Фото: facebook.com/valadvocat

Ранее "Страна" сообщала, что 19 июля радикалы из C14 атаковали журналиста "Громадського" у Голосеевского суда.