Получение Украиной Томоса об автокефалии завершит утверждение ее независимости и самостоятельности. Такое утверждение высказал президент Петр Порошенко в ходе мероприятий по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины, передает "112 Украина".

По его словам, Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир.

"Он усилит права и свободы граждан. Особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием", - заявил Порошенко и подчеркнул, что автокефалия – это вопрос украинской независимости, украинской национальной безопасности и вопрос всей мировой геополитики.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада 268 голосами народных депутатов поддержала обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви Украины. Позже стало известно, что Вселенский Патриархат начинает консультации с сестринскими церквями по вопросу предоставления автокефалии УПЦ.

Ранее "Страна" разбиралась, на какой стадии находится рассмотрение прошения украинской власти об автокефалии.