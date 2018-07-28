Генеральный директор ЧАЭС Игорь Грамоткин заявил о своей отставке. Об этом стало известно исходя их его обращения, размещенного на официальном сайте предприятия.

Главной причиной его решения послужил конфликт между руководством Министерства экологии и руководством Чернобыльской АЭС, которая ставит под сомнение возможность реализации проектов НБК и ХОЯТ-2, реализуемых на АЭС и находящихся на "финишной прямой".

По его словам, проекты движутся к своему логическому завершению и уже в этом году могут быть завершены.

"С сожалением вынужден констатировать, что на пути завершения проектов возникла серьезная преграда. Попытки рационального подхода в решении сложившейся ситуации привели к тому, что конфликт, связанный с финансированием предприятия и начинавшийся, как производственный, принял глубоко личностный характер. Это вылилось в то, что 20 июля на Ассамблее Доноров я был исключен из состава украинской делегации. Впервые за 20 лет директор Чернобыльской АЭС не был допущен к участию в этом принципиально важном мероприятии, не имел возможности принять участие в обсуждении критичных вопросов, связанных с реализацией проектов, заказчиком которых является ЧАЭС", - утверждает Грамоткин.

Ранее "Страна" информировала, что согласно утверждениям экологов, из-за недавнего пожара в зоне отчуждения изменился фон.