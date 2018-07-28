Кирилл Островский, сбивший насмерть девочку на переходе в центре Киева, является родственником судимого криминального авторитета и главаря преступной группировки, которая "работала" с недвижимостью. Об этом пишет Обозреватель, ссылаясь на свои источники.

Его мать - старшая сестра криминального авторитета Саши Оболонского. По данным издания, Саша Оболонский неоднократно судим - в том числе ему предъявляли обвинение по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Источник также утверждает, что Оболонский убил собственного отца и что связи в правоохранительных органах помогли переквалифицировать статью на "убийство по неосторожности".

Фото: Обозреватель

Как сообщает издание, в феврале 2018 года Оболонский был задержан сотрудниками СБУ как организатор преступной группировки, которая осуществляла незаконные сделки на рынке недвижимости.

В состав группировки входило семь жителей Киева. Для переоформления жилья на подставных лиц злоумышленники использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах столицы.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки. У главаря ОПГ, Саши Оболонского, обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более трехсот патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Еще один источник издания информиует, что 23-летний Островский также был связан с Гражданским корпусом "Азов", представители которого, по некоторым данным, "имеют свои интересы в Оболонском районе Киева и плотно взаимодействуют с правоохранителями".

Кроме того, выяснилось, что Островский уже попадал в поле зрения полиции, однако остался безнаказанным.

Напомним, 24 июля в центре Киева мажор Кирилл Островский на элитном внедорожнике Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. Его взяли под стражу на два месяца