От сердечного приступа на 86-м году скончался известный писатель, драматург и поэт Владимир Войнович. Об этом пишут в соцсетях его коллеги и знакомые, передает Эхо Москвы.

Жена Войновича Светлана Колесниченко не смогла сообщить дату и место прощания, но, скорее всего, похороны пройдут в понедельник.

Войнович известен своей ироничной антиутопией "Москва 2042", а также трилогией о солдате Иване Чонкине. За роман "Монументальная пропаганда" он получил Государственную премию. Его песня "Четырнадцать минут до старта" стала неофициальным гимном советских космонавтов.

Владимир Войнович, фото - РИА Новости

За свою литературную деятельность в 1980 году Войновича выслали из СССР и лишили советского гражданства. В 1990-м ему вернули советский паспорт.

В прошлом Владимир Войнович много занимался правозащитной и диссидентской деятельностью. И до последних дней он выступал с заявлениями на актуальные политические темы. В мае текущего года литератор был среди подписантов заявления ассоциации "Свободное слово" с требованием передать осужденного в России Олега Сенцова властям Украины.

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