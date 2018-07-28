​​Бессонница и депрессия, как выяснилось, тесно взаимосвязаны, причем даже на молекулярно-генетическом уровне - один и тот же транскриптом задействуется как при проблемах с эмоциональной сферой, так и при нарушениях сна.

Исследователи даже смогли выяснить, что бессонница действует как антидепрессант именно потому, что гены при обоих типах расстройства экспрессируются прямо противоположным образом. И во главе всего стоит лишь один ген.

Подробнее о работе говорится в статье, опубликованной в Science Advances.

Поведенческие нарушения и расстройства сна часто сочетаются друг с другом. Например, большое депрессивное расстройство (major depressive disorder, MDD) почти всегда сопровождается проблемами со сном и сдвигом в его ритмах, а полная депривация сна может использоваться в качестве временно действующего антидепрессанта.

В некоторых крупномасштабных анализах транскриптома уже находили множество молекулярных коррелятов, общих для сна, эмоциональной сферы или депрессии. В число исследованных черт вошла даже регуляция циркадных ритмов. Тем не менее, оставалось непонятно, какие генные совокупности здесь задействованы и как в зависимости от них координируется работа многочисленных нейронных сетей, расположенных в разных частях мозга и обуславливающих поведение.

Чтобы найти сети генов, связанные с различными поведенческими функциями, исследователи под руководством Марты Витатерны (Martha Vitaterna), профессора Центра биологии сна и циркадных ритмов в Северо-Западном университете, исследовали 20 категорий фенотипов, которые включили 283 когнитивные, эмоциональные и сомнические характеристики. Их выделили в популяции из 129 мышей с депривацией сна и сопоставили с генетическими группами из 2458 маркеров в четырех областях мозга, ключевых для контроля сна и эмоций (лобная кора, гиппокамп, таламус и гипоталамус).

Благодаря этому исследователям удалось выделить сети транскриптомов, ответственные за тот или иной тип функции, включая характер сна, и они тем самым создали основу для изучения того, как эти функциональные сети генов могут меняться при большом депрессивном расстройстве. Множественные связи между сном и эмоциональными проявлениями обнаружились как на уровне одного гена, так и на уровне целой генной сети.

Помимо этого, ученые воспользовались общедоступными транскриптомическими наборами данных, полученных от людей с большим депрессивным расстройством, и сравнили их с тем, что нашли в мышиных моделях депривации. Оказалось, что одни и те же генные паттерны, специфические именно для коры, задействованы и при МDD у людей, и при полном лишении сна у мышей. Причем, депривация сна и депрессия влияли на экспрессию генов в этих сетях противоположным образом, что потенциально объясняло антидепрессивное действие бессонницы.

Более того, исследователи идентифицировали особую сеть генов, зависящих от активности нейронов - регуляторов циркадного ритма и производства циклических аденозиновых монофосфатов (цАМФ). Как выяснилось, они наиболее чувствительны и максимально рано реагируют на сбои, тем самым обеспечивая механическую основу, подтверждающую связь сна и депрессии. Из их числа даже удалось выделить один - ген Arc, который напрямую управляет активностью этой сети (запускает ее) и становится тем самым "недостающим звеном", которое связывает эмоциональную сферу и сон.

Ученые считают, что их выводы дополняют понимание молекулярных основ, лежащих в основе взаимодействия сомнической регуляции и аффективных расстройств, и надеются, что на основе этого получится разработать более эффективные средства борьбы с депрессией и нарушениями сна.

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