Полиция установила причину смерти судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника. Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области на запрос Украинских новостей.

Указано, что полиция открыла уголовное производство по факту смерти судьи и назначила ряд экспертиз.

"Сообщаем, что согласно медицинскому свидетельству о смерти и проведенному вскрытию установлено, что причиной смерти Бобровника является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Острый инфаркт передней стенки миокарда", - сказано в нем.

В то же время указывается, что полиция продолжает следственные (процессуальные) действия для исследования обстоятельств происшествия.

Напомним, 13 мая судья Бобровник умер в Житомирской области. В 2017 году он рассмотрел ряд резонансных дел, в частности арестовал экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, установив залог 100 млн гривен, но отказался арестовать бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко (фракция "Народный фронт"), отпустив его на поруки депутатов. Также Бобровник разрешил проведение заочного расследования против экс-депутата Александра Онищенко.