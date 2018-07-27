Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (Thomas Greminger) в ходе визита на Донбасс ознакомился с работой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, а также с экономической, социальной и ситуацией с безопасностью.

"Во время визита в Восточную Украину генсек ОБСЕ Томас Гремингер обсудил вопросы социальной, экономической и социальной безопасности на местах. Он также видел непосредственно повседневную работу команд СММ ОБСЕ "в полях", в том числе патрульный хаб в Краматорске и базу прямого патрулирования в Светлодарске", - говорится в сообщении в микроблоге ОБСЕ в twitter в пятницу.

Твит проиллюстрирован фотографиями встреч Гремингера, в том числе с главой СММ ОБСЕ в Украине Эртурулом Апаканом.

Фото: twitter.com/osce_smm

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