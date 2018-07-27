В ночь на 27 июля, на Житомирщине водитель легкового авто травмировал велосипедиста и скрылся с места происшествия. От полученных травм 56-летний пострадавший скончался. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло около 3.10 на автодороге Белая Церковь - Кременец, вблизи с. Нового Любара. По словам очевидцев, неизвестный автомобиль сбил велосипедиста, который двигался в попутном с ним направлении, и с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

Фото: zt.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа установила, что потерпевший является жителем с. Нового Любара. Мужчина был госпитализирован в отделение интенсивной терапии районной больницы, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

"Во время осмотра места дорожно-транспортного происшествия полицейскими было изъято следовую информацию, которая помогла идентифицировать не только цвет и марку автомобиля, но и вообще транспортное средство, - рассказал начальник Любарского отделения полиции Владимир Сорока. - Поэтому дальнейшие наши меры были направлены на установление владельца BMW и его места пребывания. 20-летнего парня полицейские застали по месту жительства в с. Глезно этого же района, а вот свое транспортное средство он на тот момент успел спрятать на территории заброшенных хозяйственных помещений недействующего местного предприятия".

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