Журналист Леонид Швец написал, что ему сообщили о разнарядках, которые спускают на места по поводу "добровольно-принудительного" приезда на Крестный ход, который проводят последователи Филарета 28 июля.

"Черкасская обл., один из самых маленьких Лисянский район, пришла разнарядка на 80 человек в Крестный ход. В 12:00 ночи выезд автобусов, причем все равно можешь быть мусульманином, можешь детям сумку отвезти. Идут все глава администрации, доведено до села 7 человек и как хочешь" - цитирует он присланное ему сообщение.

Фото: facebook.com/leo.shvets/

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