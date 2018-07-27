29 июля в кассах стадиона "Металлист" в Харькове стартует продажа пакетов Лиги чемпионов на все домашние матчи "горняков" в групповом этапе турнира.

Приобрести их могут только владельцы абонементов сезона-2018/19, сообщает пресс-служба команды. Приобрести их могут только владельцы абонементов сезона-2018/19.

Это можно сделать это прямо в кассах стадиона и онлайн. Каждый владелец абонемента вправе купить один пакет Лиги чемпионов.



Стоимость:

Standard: 300, 400, 500, 700, 900 и 1 200 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 2 300 гривен;

Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 7 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 9 000 гривен;

"Семейный клуб": 500 гривен (детям до 17 лет – скидка 50% в кассах стадиона).



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