Инвесторы стали активно распродавать ценные бумаги Twitter после выхода финансового отчета сервиса микроблогов. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно обнародованному отчету, месячная аудитория Twitter упала во втором квартале на 1 миллион человек, то есть до 335 миллионов.

Сокращение месячной аудитории в Twitter связали c новыми правилами защиты данных пользователей Евросоюза (GDPR) и зачисткой платформы от "токсичных" пользователей, которые оскорбляют остальных и распространяют фальшивые новости.

В отчете также указано, что выручка компании выросла на 24% год к году и составила $711 млн. 84,5% ($601 млн) выручки пришлось на рекламу. Чистая прибыль составила $100 млн против убытка $116 млн годом ранее. Дневная аудитория Twitter выросла на 11%, абсолютные показатели в отчётности не раскрываются.

Следует отметить, что после публикации данного отчета акции Twitter на предварительных торгах упали на 18%, позднее падение скорректировалось до 12-13%. Вместе с тем капитализация компании снизилась с $32 млрд до $28 млрд.

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