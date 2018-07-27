В с.Стецева Ивано-Франковской области 24-летний молодой человек на автомобиле Opel Vectra наехал на троих пешеходов, которые участвовали в общественной акции с перекрытием автодороги.

Как сообщает главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области на странице в соцсети Facebook, ДТП произошло в пятницу около 01:00 во время протестного перекрытия автодвижения в Стецева.

"На дороге регионального значения сообщением Снятин – Городенка, 24-летний водитель из соседнего села, управляя автомобилем марки Opel Vectra, государственный номерной знак республики Польша, двигаясь в пределах населенного пункта по кольцевой развязке в направлении с.Снятин из с.Подвысокое, допустил наезд на пешеходов 1996, 1969, 1973 годи рождения, жителей села Стецева, которые препятствовали проезду. Вследствие чего они получили телесные повреждения и были доставлены в Снятинскую больницу с ссадинами и ушибами", - сказано в сообщении.

После проведенного медосмотра пострадавшие от госпитализации отказались и были отпущены домой.

По результатам проведенного медосвидетельствования, водитель оказался трезвым. Транспортное средство изъято и помещено на территорию местного отделения полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством).

Вместе с тем, в полиции отмечают, что выявление гражданской позиции для решения общественных проблем путем перекрытия или ограничения дорожного движения нарушает конституционные права граждан, приводит к заторам на дорогах и спорам между водителями и пешеходами, а также создает аварийные ситуации и является уголовно-наказуемым.

"Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и призывают граждан проявлять толерантность и взаимоуважение друг к другу во время проведения подобных акций", - сказано в сообщении.

По факту перекрытия и частичного перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/

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