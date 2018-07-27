28 июля 2018 Президент Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

8:30 - государственное мероприятие по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины (Владимирская горка Памятник Святому равноапостольному князю Владимиру Великому), там произойдет выступление Президента Украины.

11:30 (ориентировочно) - Порошенко примет участие в шествии "Молитва за Украину".

13:00 - молебен (Владимирская горка Памятник Святому равноапостольному князю Владимиру Великому).

Как сообщала "Cтрана", накануне Крестный ход в Киеве собрал не менее четверти миллиона верующих.

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