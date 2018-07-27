Предоставление автокефалии Украинской православной церкви является важной целью Вселенского патриархата, о чем сказано в послании Вселенского патриарха Варфоломея, переданном его делегацией президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщила пресс-служба главы Украинского государства, представитель Вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил передал Порошенко послание от Его Святейшества, а епископ Эдмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион зачитал это послание.

"Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, потрясавшими естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью дарить Украинской церкви автокефалию", - сказано в послании Вселенского патриарха.

Порошенко, в свою очередь, поблагодарил за такой важный сигнал, благословение Украины и поддержку. Он отметил, что Украина надеется на решение о предоставлении Томоса. "Это исторический момент для Украины и Украинской церкви вернуться в лоно Церкви-Матери", - подчеркнул президент.

Ранее Петр Порошенко прогнозировал, что автокефалию Украине могут предоставить до 28 июля - дня Крещения Руси. Однако сначала в УПЦ МП, а потом и в Киевском патриархате признали, что к этой дате решения Константинополя ждать не следует.

Подробнее о том, почему Томос поставили на паузу - разбиралась "Страна".