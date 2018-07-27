Два человека погибли, еще семеро получили травмы в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с поездом на железнодорожном переезде в Черновицкой области.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области, ДТП с участием микроавтобуса "Мерседес Спринтер" и грузового поезда сообщением "Неполоковцы – Черновцы" произошло в 17.15 в селе Мамаивцы Кицманского района.

На месте правоохранители установили, что 62-летний водитель микроавтобуса не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров - работников одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров.

Фото: cv.npu.gov.ua/

Движение железнодорожного транспорта возобновлено в 18.50.

Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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