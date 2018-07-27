Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда подтвердил позицию ВСУ о том, что запрет суда на отчуждение имущества действует, даже если он не внесен в реестр.

В постановлении по делу № 509/5216/13-ц (производство № 61-3369св18) разъяснено, что обеспечение иска по сути - это ограничение субъективных прав, свобод и интересов ответчика или связанных с ним других лиц в интересах обеспечения реализации в будущем актов правосудия и удовлетворенных требований истца (заявителя). Указанные ограничения устанавливает суд в определении, они действуют до замены судом вида обеспечения иска или отмены мер обеспечения иска (статья 154 ГПК 2004 года).

Поэтому тот факт, что установленные определением суда ограничения не были зарегистрированы в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество сам по себе не может служить основанием для вывода об отсутствии такого ограничения и о том, что ответчик имеет право свободно распоряжаться недвижимым имуществом, если об установленном судом запрете отчуждать имущество ответчику точно известно.

ВС согласился с низшими судами в том, что при наличии судебных решений о принятии мер обеспечения иска, записей в Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества сведений о наложении запрета или ареста спорного недвижимого имущества, право собственности на спорные жилые дома было зарегистрировано с нарушением Временного положения о порядке государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество.

Напомним, такая же правовая позиция была высказана Верховным Судом Украины по делам № 6-2552цс16, № 6-640цс17.

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