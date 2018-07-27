Заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий ушел в длительный отпуск, до 13 сентября. Об этом Украинским Новостям сообщил источник в Генпрокуратуре.

Рапорт об отпуске Холодницкий написал генеральному прокурору Юрию Луценко. Продолжительность отпуска - с 30 июля до 13 сентября.

Ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) рекомендовала вынести выговор и не увольнять руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого с занимаемой должности за совершенный дисциплинарный проступок.

Как сообщала "Cтрана", посольство США в Украине осудило отказ комиссии прокуроров отправить в отставку главу САП Назара Холодницкого. Такой вывод можно сделать из твита посольства.

Позже политолог отметил, что твит посольства США касается не только Холодницкого, но и других прокуроров.