Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда разъяснил, что суд не вправе отказать в удовлетворении заявления об уменьшении размера судебного сбора одновременно признав неподанной и вернув апелляционную жалобу. В таком случае апелляционный суд лишает апеллянта возможности отреагировать на позицию касаемо решения заявленного ходатайства.

Постановление по делу № 686/114/16-ц (производство № 61-16723св18) было вынесено 4 июля.

Коллегия судей отметила, что положения статей ГПК и Закона "О судебном сборе" не содержат четкого перечня документов, которые можно считать подтверждающими имущественное положение лица. В каждом конкретном случае суд устанавливает возможность лица уплатить судебный сбор на основании предоставленных им доказательств имущественного положения по своему внутреннему убеждению. В то же время основания для отказа суда в подобных ходатайствах должны быть аргументированы.

В пересматриваемом деле жалобщик подал заявление об уменьшении судебного сбора, к которому приложил квитанцию об оплате запрошенной суммы (ссылаясь на практику ЕСПЧ о том, что уплата судебного сбора не должна препятствовать доступу в суд).

Апелляционный суд, рассматривая вопрос о возможности уменьшения размера сбора и считая предоставленные доказательства (справка о зарплате) недостаточными для вывода об имущественном состоянии ответчика, не представил мотивов такого отказа в ходатайстве, с учетом того, что судебный сбор был частично уплачен.

Кроме того, апелляционный суд не указал, какие именно документы необходимо предоставить для того, чтобы воспользоваться правом на уменьшение размера судебного сбора, и сделал преждевременный вывод о невыполнении требований определения об оставлении апелляционной жалобы без движения.

Дело направлено в апелляционный суд для продолжения рассмотрения.

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