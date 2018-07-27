Минрегион вводит мониторинг состояния оснащения зданий счетчиками и процедуру обмена информацией между органами власти.

Соответствующее постановление "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга состояния оснащенности узлами коммерческого учета и обмена информацией между органами власти" принято на заседании Кабмина 26 июля, передает Лига.

Информация о количестве установленных счетчиков будет вносится в публичную базу данных.

Теперь органы местной власти обязаны отчитываться о количестве установленных в регионах домовых узлов коммерческого учета и эта информация ежемесячно будет обнародоваться на сайте Госэнергоэффективности.

В случае выявленных нарушений по срокам установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам, Госэнергоэффективности обязано передать эту информацию в Госпродпотребслужбу для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности. То есть появляется инструмент контроля выполнения монополистами Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Как сообщала "Cтрана", ранее украинцев передумали штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.

Мы писали, что в Киев поступили приборы, которые фиксируют намагниченность счетчиков в квартирах.

Ранее киевлянам придется заплатить за поверку счетчиков горячей воды.