Информация об оборудовании домов счетчиками будет в открытом доступе
Минрегион вводит мониторинг состояния оснащения зданий счетчиками и процедуру обмена информацией между органами власти.
Соответствующее постановление "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга состояния оснащенности узлами коммерческого учета и обмена информацией между органами власти" принято на заседании Кабмина 26 июля, передает Лига.
Информация о количестве установленных счетчиков будет вносится в публичную базу данных.
Теперь органы местной власти обязаны отчитываться о количестве установленных в регионах домовых узлов коммерческого учета и эта информация ежемесячно будет обнародоваться на сайте Госэнергоэффективности.
В случае выявленных нарушений по срокам установки счетчиков, их замены или несоответствия техническим регламентам, Госэнергоэффективности обязано передать эту информацию в Госпродпотребслужбу для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности. То есть появляется инструмент контроля выполнения монополистами Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
Как сообщала "Cтрана", ранее украинцев передумали штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.
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Ранее киевлянам придется заплатить за поверку счетчиков горячей воды.