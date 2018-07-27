В пятницу, 27 июля, в Киеве внедорожник Volkswagen Tiguan сбил на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

ДТП произошло в Святошинском районе на проспекте Академика Королева. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

Фото: espreso.tv/

От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.

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