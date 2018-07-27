Издание Opendatabot опубликовало данные от ДФС по количеству ввезенных автомобилей на "евробляхах".

По состоянию с начала года до 18 июля января 2018 года, самое большое количество авто на "евробляхах" въехало в Украину из Польши - более 110 тысяч. С территории Литвы завезли 51,7 тыс авто. Третье место за Германией – из этой страны в Украину попало 19,8 тыс авто машин на иностранных номерах. На четвертом – Болгария (4,1 тыс. авто). Из Чехии ввезли 3,1 тыс. машин.

Всего на территорию Украины с 2016 по 2018 год было завезено 2 млн 354 тыс. 738 авто на иностранных номерах.

Фото: opendatabot.com

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