Шевченковский районный суд Киева в пятницу принял решение о взятии под стражу без права залога гражданина Польши, который подозревается в нападении с ножом на двух прохожих в Киеве (один из них погиб).

"По ходатайству прокуратуры Киева 28-летнему гражданину Польши, который с ножом напал на двух прохожих в Киеве и убил одного из них, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение Шевченковский райсуд Киева принял в пятницу", - сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве, покушении на умышленное убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (за что грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы).

Как сообщалось, в ночь на 23 июля возле АЗС на ул. Гната Хоткевича в Деснянском районе Киева гражданин Польши напал на прохожего и нанес ему многочисленные удары ножом, от которых тот скончался. После этого на ул. Двинской злоумышленник совершил нападение с ножом на 68-летнюю киевлянку, ее жизнь спасли медики.

При задержании мужчина оказал сопротивление правоохранителям и угрожал им ножом. Полиции пришлось применить оружие, и гражданин Польши получил ранение в ногу.

Как сообщала "Cтрана", ранее трое разбойников избили и ограбили поляка на железнодорожном вокзале Киева.

Ранее поляк на велосипеде взобрался на 35 этаж БЦ "Гулливер" в Киеве и попал в Книгу рекордов.

Мы писали, что поляк пытался вывезти из Украины редкие книги и газеты нацистов.