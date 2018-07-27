Казалось бы обычная кража произошла сегодня около 17.00 возле здания спортивного министерства в районе станции метро "Дворец спорта", что в самом центре украинской столицы.

Потерпевший отвлекся возле своего не закрытого на центральный замок автомобиля "Сеат", припаркованного у Министерства спорта. В это время он, вероятно, и стал жертвой воров-барсеточников, промышлявших возле ТЦ "Гулливер", которые потихоньку открыли дверь машины и умыкнули барсетку.

Как выяснилось, жертвой кражи стал известный украинский тренер и бадминтонист Владислав Дружченко, сообщают источники "Страны" в полиции.

Воры унесли его барсетку с загранпаспортом, документами на два авто, ID-картой, ключами от квартиры и деньгами. Какой именно суммы лишился тренер пока уточняется.

Полиция начала расследование по факту кражи и пытается найти воров с помощью видео с камер наблюдения.

Ранее "Страна" сообщала, что подстреленный кавказцами в вареничной киевлянин отказался давать показания, а также о том, как из багажника "Лексуса" гражданина Израиля в центре Киева украли 90 тысяч гривен.