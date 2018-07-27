В субботу, 28 июля, в Киеве снова ожидаются грозы и возможны подтопления. Об этом

сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, 28 июля в Киеве будет облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик рассказала, когда в Украине прекратятся мощные ливни и вернется жара.

Также мысообщали, что в зоне боевых действий на Донбассе ливни затопили окопы украинских бойцов.