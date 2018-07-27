В зоне ООС сепаратисты с семи утра и до 18.00 пятницы девять раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва во время инженерной разведки. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. (…) В ходе проведения инженерной разведки в результате подрыва погиб один военнослужащий объединенных сил", - говорится в сводке пресс-центра.

Боевики открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - подчеркнули в пресс-центре.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

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