Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну из России еще одной книги за пропаганду государства-агрессора.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги, в которой рекламируется деятель культуры РФ, который публично поддержал оккупацию территории Украины", - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в книге Ильзе Лиепа "Мой балет" российского издательства ООО "Издательство АСТ" эксперты обнаружили нарушение пункта 3 критериев оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

В частности, в книге неоднократно упоминается член Совета при президенте России по вопросам культуры и искусств Николай Цискаридзе, который 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Владимира Путина в Украине и оккупации Крыма.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 60 изданий. Как сообщала "Cтрана", ранее в Украину запретили ввозить российский детектив о воре в законе, не пустили книгу Сахарова в жанре боевой фантастики, а также запретили ввозить детектив Абдуллаева и детскую энциклопедию из-за пропаганды.