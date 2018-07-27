Трамп готов посетить Москву по приглашению Путина - Белый дом
Президент США Дональд Трамп будет готов нанести визит в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным после получения соответствующего официального приглашения, а также рассчитывает принять своего российского коллегу в Вашингтоне после 1 января 2019 года.
Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналистам.
"Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа [будущего] года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", - отметила Сандерс.
Ранее "Страна" писала о том, что в США хотят урезать полномочия Трампа, чтобы тот не вывел страну из НАТО.
Также мы сообщали, что в Голливуде разгромили звезду Трампа на Аллее славы.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!