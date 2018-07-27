Президент США Дональд Трамп будет готов нанести визит в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным после получения соответствующего официального приглашения, а также рассчитывает принять своего российского коллегу в Вашингтоне после 1 января 2019 года.

Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс журналистам.

"Президент Трамп рассчитывает принять президента Путина в Вашингтоне после первого числа [будущего] года, и он готов посетить Москву после получения официального приглашения", - отметила Сандерс.

Ранее "Страна" писала о том, что в США хотят урезать полномочия Трампа, чтобы тот не вывел страну из НАТО.

Также мы сообщали, что в Голливуде разгромили звезду Трампа на Аллее славы.