В Киеве сегодня состоялся крестный ход УПЦ, который даже визуально стал рекордным по количеству верующих.

В церкви говорят о четверти миллиона участников шествия. Столько было или меньше - полиция заверяет, что не набралось и 20 тысяч - но человеческая река, несколько часов перетекавшая от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры, действительно впечатлила.

Наблюдатели в соцсетях заговорили о том, что на улицы столицы вышла "другая Украина" - та, о которой не говорят первые лица страны, пытаясь представить украинское общество однородным и одновекторным.

Кроме того, картинка, которую сегодня увидел Киев, вызывает вопросы к версии властей об "иностранной" церкви, которая-де не нужна украинцам. УПЦ зримо явила свою огромную социальную базу, которая сегодня прошла по столице.

Это весьма важный момент в контексте идеи представления Томоса об автокефалии. Крестный ход 27 июля показал, что если такое решение будет принято, то беспроблемной его реализация точно не станет. И приведет к обострению религиозного противостояния. Видимо, в том числе и по этим причинам, Константинополь, как и предполагала "Страна", не стал торопить события и не выдал Томос до Дня Крещения Руси. И решение этого вопроса переносится на неопределенное будущее.

Соцсети активно обсуждают крестный ход УПЦ, который стал рекордным за последние годы.

"Мощный удар по Порошенко"

Многие комментаторы отмечают, что люди пришли на Крестный ход не только по религиозным мотивам, но и по политическим - в знак протеста против политики властей.

"Это ж насколько надо было задолбать народ своими "реформами" и "улучшениями" чтобы люди , которые обычно даже не посещают церковь видели единственный способ показать свое несогласие с действиями властей в участии в Крестном Ходе и молебне?", - пишет блогер Евгений Чурсин.

Журналист Вячеслав Чечило тоже отмечает, что при новой власти на некоторые праздники начали ходить даже те, кто никогда этого не делал раньше.

"Есть две даты, которые Порошенко сумел сделать действительно всенародными праздниками. Это 9 мая и День Крещения Руси. Теперь на них выходят даже те, кто не ходил отроду, - молодежь, здоровые мужики, известные спортсмены.

А вы говорите, что нынешняя власть ни на что не способна!"

Политолог Андрей Золотарев считает, что на крестный ход сегодня вышла "та Украина, которую обитатели Печерских холмов игнорируют".

"Вопреки всему численность участвующих в Крестном ходе точно не меньше, чем в прошлом году. Минимум сто тысяч. Попытка власти уменьшить массовость Крестного хода к юбилею Крещения Святой Руси провалилась. Люди приехали, практически со всех уголков страны. Это та Украина, которую обитатели Печерских холмов игнорируют, Украина реальная, а не её виртуальный симулякр. Преимущественно люди среднего возраста, заметно больше молодежи.

Украинское общество – сложное и неоднородное. Межконфессиональный мир и отсутствие противостояния на религиозной почве были одним из преимуществ Украины. Конфликты удавалось "сглаживать" благодаря тому, что ранее не существовало жесткого навязывания со стороны государства тех или иных представлений о "правильном" или "неправильном" в сфере конфессиональных предпочтений.

Нынешние потуги с религиозной точки зрения святотатство, а с политческой глупость. Потому, что "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит" Евангелие от Матфея (гл. 12, стих 25)".

Юрист Андрей Портнов говорит о том, что верующие УПЦ своим выходом на улицу разрушили официозную пропаганду.

"Масштаб и количество вышедших сегодня в Киеве во время Крестного хода на улицы людей, действительно говорит об их единстве и объединённости. Только немного наоборот от той, о которой заявлял Порошенко.

Сегодняшний Киев показал, что украинцы объединены именно против власти в Киеве, её противоправных действий и вмешательства в дела религии. Люди нанесли сегодня очень мощный удар по Порошенко и его лжи и пропаганде".

Политолог Руслан Бортник делает несколько выводов из крестного хода. Главный из них - власть второй раз после дня победы проиграла на гуманитарном фронте. А то, что Петр Порошенко не пришел к верующим и ни словом не поддержал их - ставит вопросы, президент ли он всех украинцев.

"1. Людей очень много - от 70-80 тысяч и больше - ни одна гуманитарная инициатива не способна собрать сегодня больше в стране - УПЦ в очередной раз демонстрирует высокую способность мобиллизировать верующих;



2. Чем больше власть будет вмешиваться в религиозные дела, тем больше будут Крестные Ходы. На Молебен пошли даже те, кто на них никогда не ходил;



3. Власть второй раз (после Дня Победы) проиграла на гуманитарном фронте. И вопрос даже не в Томосе или давлении на УПЦ, а в позиционировании против верующих самой большой конфессии на фоне рейтингов крепости слабоалкогольных напитков. Борьба за повестку дня проигрывается, вместе с потерей доверия общества.



4. Вместо того, чтобы возглавить Президент (бывший прихожанин УПЦ) выбрал вариант "объявить спасибо бя врагом этой части народа", что ударит по рейтингу;



5. Милиция молодец, когда работает "в чистую" - без провокационных команд, а эпоха "радикалов" близится к концу - деньги кончились и люди устали;



6. Традиционность общества оставляет надежду на обретение национального консенсуса (политического и религиозного), социальную стабилизацию и восстановление суверенитета."

Политолог Дмитрий Корнейчук пишет, что после появления такого количества верующих на улица Киева власти нужно перестать спекулировать на религиозных вопросах.

"Чем интересен Крестный ход, проводимый УПЦ?

Во-первых, его многочисленность красноречиво показывает, что самое большое количество прихожан остается у УПЦ. Следовательно, когда власть пытается навязать тему автокефальной церкви, то необходимо учитывать мнение миллионов людей, которые это не поддерживают.

Во-вторых, украинцы по-прежнему доверяют авторитету церкви, хотя разочарованы во всех политиках.

В-третьих, люди готовы объединяться и выходить на улицы для защиты своей веры.

В-четвертых, категорическая позиция УПЦ по поводу запрета на любую партийную символику показывает, что церковь хочет оставаться все политики, как бы не пытались ее втянуть. И для церкви не имеет значение, за кого человек голосует. Или в какой партии. Главное – это православная вера.

Думаю, столь массовый Крестный ход является четким сигналом для нашей власти, что не надо спекулировать на религиозной тематике. И чем больше попыток надавить на УПЦ – тем сильнее верующие готовы сплотиться вокруг церкви".

Журналист Дмитрий Заборин пишет о высокой самоорганизации православных.

"При таком скоплении обычного народа обязательно что-нибудь случается. То нажрется кто-то, то покрышки подпалят, витрину разобьют под шумок. Но то обычный. А православный народ вел себя по-военному. В Христовом воинстве каждый со своим подразделением, командиры руководят, все действия по благословению, по территории везде есть проход. Все очень сдержанные и вежливые. Поют. Молебен шикарный. А главное - есть чувство единения и силы, которая в правде, брат".

"Говорят чтоб перекрыть масштаб от крестного хода завтра Порошенко вручит Томос Филарету о поместной церкви", - шутит блогер Кирилл Молчанов.

Ответный ход

Впрочем, шутки шутками, но сразу после крестного хода на Банковой сделали свой ход. Петр Порошенко встретился с представителями Константинопольского патриархата и от их имени озвучил прямое обещание предоставить Украине автокефалию.

Правда, сатисфакция получилась не слишком успешной. Ведь судя из цитаты Варфоломея, никаких конкретных сроков дарования автокефалии не обозначено. Хотя украинские светские и церковные власти не раз обозначали конечные сроки предоставления Томоса - сначала до Крещения Руси, потом - до конца года.

Вот, что заявил Варфоломей по версии пресс-службы Порошенко:

"Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской Церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалии".

В этой цитате есть и другие неоднозначные моменты.

Во-первых, Варфоломей делает отсылку к "неканоническим ситуациям", перед которыми Константинополь никогда не смирялся. С одной стороны, это может быть и подчинение Киевской митрополии Москве в 17-м столетии, что сам Варфоломей называл незаконным. С другой - церковный раскол в Украине является наиболее очевидным примером нарушения канонов. Тем более, что в Вселенский патриархат не раз выступал за ликвидацию этого раскола.

Этот акцент читается и в последних словах цитаты патриарха, которую приводят у Порошенко: "... восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию". Многие могут увидеть в этой фразе непременное требование преодоления раскола перед дарованием автокефалии.

Политолог Олег Волошин рассуждает на тему "константинопольского" вектора украинской власти - того самого, который вызвал такой огромных ажиотаж во время крестного хода.

"Нынешняя хитрая до неприличия власть придумывает для легковерного ура-патриотического избирателя все время новых кумиров, которые якобы несут долгожданную разгромную победу над ненавистной Москвой, а с ней и манну небесную, и прочие райские блага.

По мере приближения логического финала этой власти на указанную роль выбирают персонажей все более непонятных и почти мифических. В этот раз откуда ни возьмись возник нетленный образ патриарха Варфоломея. И вот уже перед нами не гражданин Турции, живущий со своими коллегами в уже 515 лет как мусульманской стране, а некий великий духовный лидер из сказочного Константинополя, который готов взять заблудшие души украинцев под свою высокую руку.

И вот уже в обращении к Порошенко Варфоламей пишет о том, что наши земли оказывается являются "шестидесятой митрополией Вселенского Патриархата". А за этим грезится былая слава Восточной империи и благодетельная забота ее давно скинувших базилевсов.

И как-то за всем этим уникальным зрелищем секундного возрождения призрака Византии забываются и походы русичей на Царьград, и довольно-таки специфические обстоятельства принятия христианства Владимиром "в метрополии Херсонеса", и многовековая борьба по замещению всего греческого в нашем православии коренными славянскими элементами. Будь Петр Алексеевич посмелее, так заговорил бы и о кресте на Святой Софии, и о передаче Крыма под власть Вселенского патриарха на правах наследника Византии, некогда управлявшей южной частью полуострова.

В общем любителям истории есть чему дивиться. Брюссель как столицу и покровителя мы не обрели, так хоть Второй Рим порадуем. Такого геополитического веса странный рудимент исчезнувшей империи уже очень давно как не обретал".