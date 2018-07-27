Безналичный курс гривны до конца сентября будет держаться на уровне 27 грн./$, спрогнозировал UBR.ua бывший заместитель председателя Национального банка Ярослав Солтис. После этого он рассчитывает на курсовые колебания в рамках 1,5-2%.

Эксперт уверен, что такие движения на валютном рынке существенно не скажутся на украинской экономике, и аргументировал свою точку зрения.

По-настоящему дестабилизирующим фактором, способным повлиять на курс гривны, Ярослав Солтис считает нецелевое использование денег при осуществлении госзакупок. Подобные действия приводят не только к разворовыванию денег, но и к вымыванию средств из экономики.

Как сообщала "Cтрана", в инвесткомпании Гонтаревой прогнозируют доллар по 28 гривен к декабрю.

Мы писали, что банкиры ждут курс 27 гривен за доллар уже на этой неделе, но этого пока не произошло.