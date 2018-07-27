Подольский райсуд г. Киева отменил постановление Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины о начислении главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву штрафа в размере 7,027 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил. Об этом говорится в решении суда, пишет Укринформ.

"Отменить постановление начальника Энергетической таможни ГФС Пиковского И.А. по делу о нарушении таможенных правил о признании председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" виновным в совершении нарушения таможенных правил,.. наложение на гражданина... административного взыскания в виде штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей, что составляет 7 027 389 072 гривны 36 копеек", - говорится в решении.

Кроме того, суд постановил закрыть дело против Коболева о нарушении таможенных правил в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Решение вступит в законную силу после окончания срока апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Напомним, в марте Государственная фискальная служба наложила на Андрея Коболева два админштрафа на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять природный газ, который российский Газпром якобы поставлял на территорию ОРДЛО.

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