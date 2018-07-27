Президент Украины Петр Порошенко надеется, что процесс предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине будет продолжен.

"Надеюсь, что вскоре процесс будет иметь свое продолжение, и это подтверждается вашим сегодняшним визитом", - сказал Порошенко на встрече с делегацией Вселенского патриархата в пятницу в Киеве, видео встречи размещено в его twitter.

Глава государства выразил надежду, что в субботу, 28 июля, во время мероприятий, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины, все церкви покажут свое единство.

"Я верю, что завтра во время мероприятий будет продемонстрировано единство всех церквей", - сказал президент.

Зустріч з делегацією Вселенського Патріархату https://t.co/M5HgVVVyjc — Петро Порошенко (@poroshenko) 27 июля 2018 г.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея "за постоянную заботу Матери-Церкви о верующих украинского народа, который переживает непростые времена агрессии против нашего государства со стороны Российской Федерации, в связи с незаконной аннексией Крыма".

Порошенко выразил благодарность за позицию по Украинской церкви: "Для большинства украинцев очень важны слова Его Святейшества о том, что Украина не является канонической территорией Русской православной церкви, что передача в 17 веке контроля Москве происходила неканоническим образом. И так же, как и мы, Его Святейшество считает нашей Матерью-Церковью именно Константинопольский патриархат".

Представитель Вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил передал Порошенко послание от Его Святейшества, а епископ Эдмонтский Украинской православной церкви в Канаде Иларион зачитал это послание.

"Очевидно, что великая святая Мать-Церковь Христова, имея большую опеку и попечительство о своей любимой дочери Митрополии Киевской всегда действовала для ее духовной пользы и развития и защиты идентичности украинского народа", - сказано в послании.

Ранее Петр Порошенко прогнозировал, что автокефалию Украине могут предоставить до 28 июля - дня Крещения Руси. Однако сначала в УПЦ МП, а потом и в Киевском патриархате признали, что к этой дате решения Константинополя ждать не следует.

Подробнее о том, почему Томос поставили на паузу - разбиралась "Страна".

Как сообщала "Cтрана", спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина уже летом-осенью может получить Томос об автокефалии и тогда новую поместную церковь создадут в 2018 году.