Глава ГосЧС Чечеткин поручил спасателям придумать план деоккупации Донбасса по методу "малых шагов" Авакова
Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин поручил главам территориальных подразделений ведомства планирование мероприятий по подготовке реализации задач по деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей по механизму "малых шагов", который не так давно огласил Аваков. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Ключевой и стратегической задачей назвал Николай Чечеткин на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2018 года восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Сейчас существует необходимость для выработки новой, более эффективной стратегии урегулирования вооруженного конфликта и детального плана поэтапного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Николай Чечеткин.
Так, механизм "малых шагов" включает 11 этапов, среди которых: отвод войск, местные выборы, восстановление инфраструктуры, гуманитарное разминирование, возвращение переселенцев и тому подобное.
Ранее "Страна" писала о том, что у Авакова подсчитали, что 3000 миротворцев ООН достаточно, чтобы начать деоккупацию Донбасса с Горловки.
Также мы сообщали, что после встречи Трампа с Путиным Порошенко озвучил план по "деоккупации Донбасса".