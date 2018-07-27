Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин поручил главам территориальных подразделений ведомства планирование мероприятий по подготовке реализации задач по деоккупации территорий Донецкой и Луганской областей по механизму "малых шагов", который не так давно огласил Аваков. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ключевой и стратегической задачей назвал Николай Чечеткин на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2018 года восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Сейчас существует необходимость для выработки новой, более эффективной стратегии урегулирования вооруженного конфликта и детального плана поэтапного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Николай Чечеткин.

Так, механизм "малых шагов" включает 11 этапов, среди которых: отвод войск, местные выборы, восстановление инфраструктуры, гуманитарное разминирование, возвращение переселенцев и тому подобное.

Ранее "Страна" писала о том, что у Авакова подсчитали, что 3000 миротворцев ООН достаточно, чтобы начать деоккупацию Донбасса с Горловки.

Также мы сообщали, что после встречи Трампа с Путиным Порошенко озвучил план по "деоккупации Донбасса".