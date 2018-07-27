Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,725 грн/$1 с 26,73 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,71-26,74 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,7615 грн/$1 с 26,6514 грн/$1. Торговый оборот составил $585,04 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $598,26 млн.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на 30.07.2018

100 долларов США 2676.1506

100 евро 3111.0251

10 российских рублей 4.2497

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 26 июля составил 345.0 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $304.4 млн.

Как сообщала "Cтрана", сегодня доллар в обменниках подорожал почти на 20 копеек.

Накануне курс доллара летит вверх, а бизнес не понимает игру НБУ.

Мы писали, что доллар прошел "точку невозврата" и до какой отметки он будет расти.