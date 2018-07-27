С понедельника, 23 июля 2018 года, редакция программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" фиксирует слежения за сотрудниками и офисом. Коллектив программы расценивает это как давление и препятствование профессиональной деятельности.

Об этом сообщается на сайте Bihus.

Так, 26 июля оператора телепрограммы от офиса и в кафе сопровождал автомобиль Toyota Camry черного цвета с номерными знаками АА7305НХ. Оператор четыре раза замечала эту машину рядом с собой в течение четырех часов пешей прогулки от редакции к центру города - примерно с 18 до двадцать второго часов вечера. Изначально Toyota ждала рядом с офисом редакции, а затем трижды переезжала с места на место по маршруту движения оператора.

На видео, снятом автором программы Денисом Бигусом поздно вечером 26 июля, зафиксирован человек, которого оператор телепрограммы заметила рядом с кафе, где она находилась около двадцать второго часа. Человек в голубой футболке вел себя подозрительно - когда оператор двинулась к нему, попытался скрыться, однако затем вернулся и долгое время стоял на улице возле кафе, держа у уха телефон. Когда в кафе приехал Денис Бигус и попытался пообщаться с лицом, осуществлявшей наблюдение, мужчина начал бежать, после чего уехал на той же Toyota Camry, которая вела наблюдение в течение дня.

Редакция предполагает, что наблюдение осуществляют сотрудники СБУ, однако оно не имеет законных оснований. Слежение за оператором началось 23 июля после того, как она уехала из деревни под Киевом, где предположительно проживает председатель СБУ Василий Грицак.

"Наружное наблюдение за редакцией нельзя расценивать иначе, как давление и препятствие профессиональной деятельности. Я очень хочу услышать от СБУ ответ: почему и на каком основании это наблюдение вообще ведется. Какова его цель? Чем оно обосновано? В какое спешно выдуманное уяголовное производство нас вписали? Или вообще обошлись без формальностей? Я совершенно уверен, что преследование непонятными людьми создает угрозу безопасности моих коллег. Потому что ни цели, ни смысл этого преследования вообще не понятны. Соответствующие заявления от редакции мы в ближайшее время оформим. Очень надеюсь на реакцию полиции (может это вообще не СБУшник был, а какой-то хмырь засланный? я же его не догнал, чтоб спросить) и профильных организаций. От себя лично добавлю - "офигеть несемся," - написал Денис Бигус в Facebook.

Видео: facebook.com/

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