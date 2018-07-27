Под Киевом на въезде в Бучу появились билборды с изображением арестованного по подозрению в терроризме нардепа Надежды Савченко. Герой Украины, ныне сидящий в тюрьме по обвинению в подготовке массового убийства депутатов и прочих политиков, изображена на фоне городского пейзажа. При этом Надежда запечатлена в той же позе, что и в нашумевшем видеоролике "Ба-бах, что вср@ лись?".

Во всю ширину билборда красуется надпись No pasarán, которая с испанского переводится, как "Они не пройдут". Это лозунг испанских республиканцев, которые воевали в 30-х годах 20 века с генералом Франко.

Кроме того, в левом верхнем углу плаката изображена летящая птица, путь которой преграждает решетка, похожая чем-то на знак евро.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что Савченко отказалась проходить полиграф из-за вопросов с оттенком вины.

Также мы сообщали, что Надежда Савченко подаст иск к ГПУ о защите чести и достоинства.